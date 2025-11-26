Scandal violent la un bar din Burdujeni: Fost concubin beat, încăierare cu împingeri și intervenție cu cătușe



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Lucrătorii Secției de Poliție Burdujeni au fost sesizați marți seara în jurul orei 22:10 că la barul Havana Luchian de pe strada Jean Bart a izbucnit un scandal în toată regula.

La fața locului, polițiștii au găsit o situație conflictuală: un bărbat beat, împreună cu sora și cumnatul său, reveniseră la bar după închidere și au început o altercație violentă cu fosta concubină a bărbatului, care lucra acolo. Motivul: o datorie pentru produse cumpărate anterior.

În timpul conflictului, femeia a fost îmbrâncită de toți trei, iar fiica bărbatului – prezentă la fața locului – a fost și ea împinsă de propriul tată și de mătușa ei.

La sosirea poliției, participanții au devenit agresivi, motiv pentru care au fost încătușați și duși la secție. Una dintre femei, extrem de agitată, a fost transportată de urgență la UPU și internată la Psihiatrie Burdujeni.

Deși victimele au declarat în scris că nu doresc să depună plângere, poliția s-a sesizat din oficiu și a deschis dosar penal pentru loviri sau alte violențe.

Formularul de evaluare a riscului a arătat că nu există pericol iminent, dar victimei i s-a înmânat cerere-tip pentru solicitarea unui ordin de protecție la Judecătoria Suceava.

Cercetările continuă la Compartimentul Proximitate al Secției Burdujeni.