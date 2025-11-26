Prefectura Suceava a organizat o ședință dedicată problemelor persoanelor vârstnice – cooperare între instituții, Biserică și ONG-uri



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La Instituția Prefectului Suceava s-a desfășurat, miercuri, ședința trimestrială a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, condusă de prefectul Traian Andronachi, alături de subprefectul Bogdan George Păstrăv și directorul de cancelarie Cătălin Fediuc.

Pe ordinea de zi au fost prezentate două teme importante:

Nevoia de suport social, psihologic și spiritual pentru vârstnici – intervenție susținută de pr. Vasile Cruț, din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

pentru vârstnici – intervenție susținută de pr. Vasile Cruț, din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților Intervenție socială integrată pentru seniori – prezentată de Adriana Bulexa, asistent proiecte sociale în cadrul Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

Concluziile ședinței au subliniat necesitatea unei cooperări strânse între instituțiile publice, Biserică și organizațiile neguvernamentale pentru a răspunde eficient nevoilor complexe ale persoanelor vârstnice din județ – de la asistență materială și medicală până la sprijin psihologic și spiritual.

„Vârstnicii noștri merită toată atenția și respectul nostru. Vom continua să construim punți între toate instituțiile implicate pentru ca niciun senior să nu se simtă singur sau uitat”, a declarat prefectul Traian Andronachi la finalul întâlnirii.