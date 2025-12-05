Primele 10 căsuțe oficiale pentru pisicile comunitare, amplasate de Primăria Suceava



Primăria Municipiului Suceava a început vineri implementarea proiectului de adăposturi pentru pisicile fără stăpân: 10 căsuțe speciale au fost montate în apropierea blocurilor din mai multe cartiere ale orașului.

Căsuțele sunt construite din materiale rezistente, izolate termic și gândite pentru a oferi pisicilor un loc sigur și cald în sezonul rece, când temperaturile pot pune în pericol viața animalelor singure.

„Animalele singure au nevoie de sprijinul nostru. În cartierele orașului trăiesc numeroase pisici care au nevoie de un adăpost sigur, mai ales în sezonul rece, când temperaturile scăzute le pot pune viața în pericol. Pentru ele am construit căsuțe rezistente, special gândite pentru confort și protecție. Astăzi am amplasat primele adăposturi în grădinile blocurilor, unde iubitorii de animale le vor putea hrăni și îngriji, având grijă și de noile căsuțe”, au transmis reprezentanții Primăriei.

Primele 10 adăposturi au fost amplasate în zone unde pisicile comunitare sunt deja hrănite și îngrijite de locatari. Căsuțele sunt marcate clar și vor fi întreținute în continuare de voluntari și de iubitorii de animale din blocuri.

„Ziua de astăzi este doar începutul! Vom continua să montăm căsuțe în toate cartierele unde există pisici comunitare”, au promis autoritățile locale.

Proiectul este finanțat integral din bugetul local și face parte din strategia Primăriei de gestionare responsabilă și umană a populației feline fără stăpân.