Sindicatele din învățământ cer demisia ministrului Daniel David: „Vrea să reducă sindicatele la tăcere – un atac la democrație!”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au lansat un atac dur împotriva ministrului Educației, Daniel David, cerând demisia imediată a acestuia după declarațiile sale recente dintr-un podcast, în care a vorbit despre un „restart” al sindicatelor și reducerea rolului lor în sistem.

„Protestele nu sunt expresia unor simple «supărări», ci simptomul colapsului provocat de «Legea Bolojan». Declarațiile ministrului trădează intenția clară de a elimina singurul obstacol rămas în calea unor reforme făcute «din pix», fără consultare și fără contact cu realitatea din clase: dialogul social”, se arată în comunicatul comun al celor două federații, semnat de președinții Simion Hancescu (FSLI) și Marius Ovidiu Nistor („Spiru Haret”).

Sindicatele acuză că ministrul confundă instituția cu un „laborator personal de psihologie experimentală” și că vizează un sistem autoritar în care sindicatele ar fi reduse la tăcere. „A dori sindicate care să nu mai aibă un rol important înseamnă a dori angajați fără drepturi și un sistem educaţional obedient”, spun liderii sindicali.

Reacția vine după ce David a afirmat că „în timp, sindicatele vor înțelege că nu mai pot avea un rol important într-un sistem așa cum îl avem acum” și că este nevoie de un „restart pentru a construi alte paradigme în educație, inclusiv pentru ei ca sindicate”.

Sindicatele îl acuză pe ministru de manipulare: „Încercarea de a lega existența sindicatelor și activitatea profesorilor de rata analfabetismului funcțional reprezintă o manipulare ieftină. Analfabetismul funcțional nu este produs de sindicate! Este rezultatul zecilor de ani de subfinanţare cronică, de programe școlare neadaptate, de lipsă a resurselor și de instabilitatea legislativă generată de politicieni, nu de dascăli și de organizaţiile sindicale”.

Apelul este lansat și către partidele din coaliție, prim-ministrul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan: „Tăcerea înseamnă complicitate. Un ministru care vede în sindicate o piedică ce trebuie eliminată este incompatibil cu funcția publică”.

FSLI și „Spiru Haret” anunță că vor continua să apere drepturile cadrelor didactice și să blocheze orice reformă care ignoră dialogul social.