Caravana Coca-Cola vine la Suceava: Luminile de Crăciun și Moșul poposesc în fața Consiliului Județean!

Primăria Municipiului Suceava anunță sosirea celebrei Caravane Coca-Cola în orașul Suceava, în perioada 11–13 decembrie, chiar în fața sediului Consiliului Județean.

Momentul principal va fi vineri, 12 decembrie, între orele 15:00 și 21:00, când camionul iluminat, trăsura lui Moș Crăciun și atmosfera magică de sărbători vor transforma zona într-un decor de poveste.

Copiii și părinții sunt invitați să:

facă poze cu Moș Crăciun și trăsura lui

primească cadouri și surprize oferite de Caravana Coca-Cola

se bucure de muzică și lumini de Crăciun

Intrarea este liberă, iar evenimentul promite să fie unul dintre cele mai frumoase momente ale sărbătorilor de iarnă în Suceava.