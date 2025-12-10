Caravana Coca-Cola vine la Suceava: Luminile de Crăciun și Moșul poposesc în fața Consiliului Județean!

Intră acum și în grupul de
Primăria Municipiului Suceava anunță sosirea celebrei Caravane Coca-Cola în orașul Suceava, în perioada 11–13 decembrie, chiar în fața sediului Consiliului Județean.
Momentul principal va fi vineri, 12 decembrie, între orele 15:00 și 21:00, când camionul iluminat, trăsura lui Moș Crăciun și atmosfera magică de sărbători vor transforma zona într-un decor de poveste.
Copiii și părinții sunt invitați să:
- facă poze cu Moș Crăciun și trăsura lui
- primească cadouri și surprize oferite de Caravana Coca-Cola
- se bucure de muzică și lumini de Crăciun
Intrarea este liberă, iar evenimentul promite să fie unul dintre cele mai frumoase momente ale sărbătorilor de iarnă în Suceava.
