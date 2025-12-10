Artistul Constantin Severin face un apel public după ce Suceava a devenit „orașul ciorilor”: Sunt tot mai îndrăznețe și, din păcate, tot mai flămânde. Dacă nu acționăm acum, va fi prea târziu!



Artistul plastic și scriitorul sucevean Constantin Severin a lansat un apel public dureros și extrem de lucid: orașul Suceava, cândva mândru de titulatura de „oraș verde”, este în pericol să devină „orașul ciorilor”.

Artistul atrage atenția că nu păsările sunt de vină, ci comportamentul nostru: gunoi aruncat pe lângă containere, resturi alimentare lăsate în parcuri, hrănirea sistematică a porumbeilor și ciorilor „din milă” și toaletarea excesivă a copacilor.

Vă prezentăm integral Apelul lansat de Constantin Severin:

„Dragă Suceveanule,

Orașul nostru, cândva mândru de titulatura de „oraș verde” și visând să devină un oraș inteligent modern, trăiește acum o realitate dureroasă: a devenit, încet-încet, orașul ciorilor.

În ultimii ani, mii și mii de ciori și-au făcut cuib permanent în parcuri, pe blocuri, în copacii de pe bulevarde. Le vedem dimineața în stoluri negre deasupra piețelor, le auzim noaptea țipând pe acoperișuri. Sunt tot mai multe, tot mai îndrăznețe și, din păcate, tot mai flămânde.

Nu ele sunt de vină. Noi am fost cei care:

– am aruncat gunoiul pe lângă containere sau direct pe jos,

– am lăsat resturi alimentare în parcuri și pe trotuare,

– am hrănit sistematic porumbei și ciori „din milă”, creând dependență și explozii demografice,

– am tăiat sau toaletat excesiv copacii în care își făceau cuiburi, alungându-le în zonele locuite.

Rezultatul? O populație de ciori care a depășit cu mult capacitatea naturală a orașului de a le susține.

Și nu va trece mult până când lucrurile vor deveni realmente periculoase. Deja au început să coboare tot mai jos, să smulgă pungile din mâna copiilor, să intre în curți deschise. În curând, când foamea va fi și mai mare, vor învăța să pătrundă pe ferestrele lăsate deschise vara, să atace direct oamenii pentru o bucată de pâine. S-a întâmplat deja în alte orașe din România și Europa. Nu suntem o excepție.

Nu trebuie să urâm ciorile. Sunt ființe inteligente, parte din ecosistem. Dar nici nu putem permite ca orașul nostru să devină un loc în care să ne fie frică să mai ieșim cu o sacoșă în mână.

Ce putem face ACUM, împreună:

– Nu mai hrăniți păsările sălbatice pe stradă, în parcuri sau de pe balcon. Nici „o bucățică”. Este ilegal și agravează problema.

– Aruncați gunoiul NUMAI în containerele închise. Raportați la Salubritate containerele pline sau vandalizate.

– Nu lăsați resturi alimentare la îndemâna animalelor (nici măcar coji de la covrigi sau semințe).

– Semnalați la Primărie și la Direcția Sanitar-Veterinară zonele cu aglomerări mari de ciori (au obligația legală să intervină).

– Susțineți organizațiile de protecție a animalelor care militează pentru sterilizarea ciorilor și relocarea controlată (da, se poate și așa, fără cruzime).

Suceava merită să rămână un oraș în care să ne simțim în siguranță și să respirăm aer curat, nu să trăim cu teama de propriul nostru dezinteres.

Hai să oprim asta acum, înainte să fie prea târziu, cu responsabilitate și cu inimă.

Cu grijă pentru tine, pentru copii tăi și pentru orașul nostru,

Un sucevean care încă mai iubește Suceava,

Constantin Severin

Suceava, 10 decembrie 2025”