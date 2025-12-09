Construcție ilegală pe Gheorghe Doja: Bloc ridicat fără nicio autorizație. Primăria Suceava anunță măsuri drastice



Echipele de control ale Primăriei Municipiului Suceava au descoperit o construcție ilegală pe strada Gheorghe Doja: un imobil ajuns la nivelul demisol + parter + 3 etaje, edificat fără autorizație de construire și fără certificat de urbanism.

Potrivit informării oficiale, dezvoltatorul nu a solicitat niciunul dintre avizele obligatorii de la instituții precum Agenția pentru Protecția Mediului, Delgaz Grid (gaz și electricitate), ACET (apă și canalizare), Thermonet, Compania Națională CFR (din cauza apropierii de căile ferate), ISU, Direcția de Sănătate Publică, Poliția Rutieră, OCPI (studiu topo-geo) sau Serviciul Administrare Străzi (aviz de săpătură).

Primăria a anunțat că va lua „toate măsurile legale” pentru oprirea și sancționarea lucrărilor. Cazul implică trei componente esențiale:

Legală: „Nu putem sta nepăsători la o încălcare flagrantă a legii și la o sfidare a instituțiilor statului. Avem obligația să luăm toate măsurile legale.” Morală: În timp ce majoritatea dezvoltatorilor suportă costurile studiilor și avizelor, nu este etic ca unii să construiască fără aceleași eforturi. „Regulile trebuie să fie aceleași pentru toți.” Emoțională: Oamenii riscă să-și investească economiile de o viață în locuințe nesigure, fără verificări de calitate și siguranță de către Inspectoratul de Stat în Construcții.

Mesajul Primăriei este ferm: „Pentru toți constructorii și dezvoltatorii imobiliari: regulile și legile sunt valabile pentru toți. Practica «intrărilor în legalitate» pentru construcții ilegale este de domeniul trecutului.”

Este de așteptat ca municipalitatea, pe lângă procesul-verbal de contravenție și oprirea imediată a lucrărilor, să solicite inclusiv demolarea construcției.