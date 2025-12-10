„Noaptea cea mai lungă” la Muzeul de Istorie Suceava, ediția XX: Concert Hara, medalion Virgiliu Parghel și vizitare gratuit cu prilejul Solstițiului de iarnă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei sărbătorește anul acesta a 20-a ediție a evenimentului „Noaptea cea mai lungă”, dedicat Solstițiului de iarnă. Pe 22 decembrie 2025, sucevenii sunt invitați la un program special cu momente artistice, colinde și vizită gratuită la Muzeul de Istorie între orele 18:00 – 24:00 (ultima intrare la 23:00).

Programul serii începe la ora 17:20 în Piața Drapelului cu momentul „Lumină pentru libertate” – dedicat Eroilor Revoluției Române, cu aprinderea lumânărilor.

La ora 17:45, la Muzeul de Istorie, va avea loc un medalion dedicat lui Virgiliu Parghel.

Punctul culminant va fi la ora 18:30, cu un concert extraordinar susținut de Trupa Hara.

Vizitatorii vor putea explora cele 27 de săli ale expoziției permanente, Sala Tezaur, Sala Sfatului Domnesc și expozițiile temporare: „Jandarmeria Română – 170 ani” și „Mihai Cismaru – Alchimia luminii”.

Intrarea este gratuită între 18:00 și 24:00, iar organizatorii promit o atmosferă magică, plină de lumină și bucurie.