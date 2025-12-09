Suceava și Lansing (Michigan) au devenit orașe înfrățite. Acordul a fost semnat în capitala statului american de viceprimarul Daniel Ungurian și primarul din Lansing, Andy Schorr



Luni, 8 decembrie 2025, în sala oficială a primăriei din Lansing, capitala statului Michigan, a fost semnat acordul de înfrățire între Municipiul Suceava și orașul Lansing.

Documentul a fost parafat de viceprimarul Sucevei, Daniel Ungurian, și de primarul din Lansing, Andy Schorr – al cărui bunic s-a născut în Bucovina.

Ceremonia a fost deschisă de imnul României, interpretat de soprana Laura Bretan, artist de talie internațională originară din SUA.

Au fost prezenți:

Consulul General al României la Chicago, Lucian Ilie Slănic

Consulul Onorific al României în Michigan, Nicolae Ianoș

Dr. Maxine Hankins Cain , președinta Comisiei de Înfrățire Lansing

, președinta Comisiei de Înfrățire Lansing membri ai comitetului de înfrățire, oameni de afaceri din Michigan și Illinois

reprezentanți ai Michigan State University

numeroși membri ai comunității românești din zonă

Din delegația suceveană au făcut parte oameni de afaceri de marcă: Sebastian Tătărîngă (Mesopotamia), Marius Neagu (Neagu Team House), Marius Dascălu (Dasmar Termo), Geo Hapca (Ovi Vali), Mihu Diaconița de la Mihu Acoperișuri, oameni de afaceri români din Italia și Dublin, consilierii locali Beniamin Atodiresei și dr. Paul Turcoman, dar și directorul SGA Suceava, Daniel Drăgoi și alții.

„Este un moment istoric care deschide porți largi pentru cooperare economică, culturală și academică între Suceava și orașul Lansing, dar și cu statul Michigan”, a declarat viceprimarul Daniel Ungurian.

Acordul de înfrățire prevede schimburi în domeniile educație, afaceri, cultură și turism.