Trei bărbați din zona Fălticeni, plasați sub control judiciar. Doi pentru violență în familie și unul pentru refuz de recoltare probe biologice

Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a dispus în ultimele zile măsura controlului judiciar pe 60 de zile față de trei inculpați:

Un bărbat din Dolhasca – pentru violență în familie. Pe 24 noiembrie, pe fondul unui conflict spontan, și-a lovit soția cu pumnul în față și, după ce a căzut, cu un scaun în cap și cu picioarele peste corp. Victima a avut nevoie de 6–7 zile de îngrijiri medicale. Un alt bărbat – pentru violență în familie. Pe 26 noiembrie, în stare de ebrietate, și-a bătut concubina cu pumnii și picioarele, provocându-i leziuni ce au necesitat 4–5 zile de îngrijiri. Un șofer oprit în trafic pe 5 decembrie, în Bogdănești – pentru refuzul recoltării de probe biologice. Conducea sinuos, fără faruri, cu 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, dar a refuzat recoltarea de probe biologice la spital.

Toți trei au fost inițial reținuți 24 de ore, iar acum sunt sub control judiciar, cu interdicția de a părăsi țara fără acordul procurorului.

Cercetările continuă în toate cazurile.