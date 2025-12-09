Ambasadorul Indiei, invitat-surpriză la dezbaterea studenților USV despre administrația viitorului. Acesta intenționează să sprijine acordarea a 10 burse de mobilitate pentru Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra, ambasadorul Republicii India în România, a vizitat marți Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, însoțit de prefectul județului, Traian Andronachi.

Programul a început cu o întrevedere oficială cu rectorul Mihai Dimian, în care s-au stabilit direcții concrete de cooperare academică: mobilități universitare, promovarea programelor de studiu și a fost exprimată, totodată, intenția de a sprijini acordarea a zece burse de mobilitate pentru studenți și cadre didactice.

Momentul cel mai așteptat a fost participarea neanunțată a ambasadorului la dezbaterea „Administrația publică în era schimbării”, organizată de Facultatea de Drept și Științe Administrative. Studenții au avut ocazia să discute direct cu diplomatul indian despre guvernanță, digitalizare și parteneriate internaționale, într-un dialog extrem de apreciat.

Prezența Ambasadorului a adus evenimentului o dimensiune internațională distinctă, dialogul fiind unul deschis, dinamic și extrem de bine primit, a transmis Prefectura Suceava.