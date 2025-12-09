Poliția Suceava: 18 percheziții în două dosare privind infracțiuni la regimul silvic



Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava au descins ieri, 8 decembrie, în 18 locații din județ, în două dosare penale complexe coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.

Dosarele vizează infracțiuni grave, respectiv evaziune fiscală, delapidare, abuz în serviciu pentru favorizarea unor persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și transportul ilicit de material lemnos.

În urma perchezițiilor au fost ridicate sume de bani în valoare de aproximativ 130.000 de euro cash, peste 300 de metri cubi de lemn (valoare estimată 100.000 lei), 11 telefoane mobile și zeci de documente cu valoare probatorie. Pe lângă confiscări, au fost aplicate și trei sancțiuni contravenționale în valoare totală de 40.000 lei.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, urmând a fi dispuse măsuri conforme.