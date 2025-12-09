Accident grav în Stulpicani: Un șofer beat a fugit de la locul faptei după ce a băgat mașina în mal; pasagerul, încarcerat și grav rănit


Un bărbat de 43 de ani din comuna Stulpicani a provocat luni după-amiază, în jurul orei 16:20, un accident rutier pe strada Inv. Chiril Dranca, în apropiere de intersecția cu DJ 177A.

Din cauza vitezei neadaptate în curbă, conducătorul unui VW Golf a pierdut controlul, a urcat pe trotuar și s-a izbit violent într-un mal de pământ. Pasagerul de pe scaunul din dreapta față, un bărbat de 58 de ani din aceeași comună, a rămas încarcerat și a fost descarcerat de echipajul SMURD Gura Humorului.

Victima a fost transportată în stare gravă la Spitalul Județean Suceava cu diagnosticul traumatism coloană cervicală, contuzie toracico-abdominală, contuzie șold drept, suspiciune de fractură gambă dreaptă

Șoferul a fugit de la locul accidentului și a fost identificat ulterior la domiciliu. Testat cu etilotestul, aparatul a indicat 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, însă a refuzat recoltarea probelor biologice la spital.

Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și refuzul recoltării de probe biologice.


