Un bărbat beat s-a lovit singur la cap în timp ce era legitimat de polițiști pe Calea Unirii

Un bărbat de 35 de ani din județul Botoșani a ajuns la UPU Suceava după ce, în stare avansată de ebrietate, s-a dezechilibrat și a căzut cu capul de ciment în timpul legitimării de către polițiștii Secției Burdujeni.

Incidentul a avut loc luni, 8 decembrie, în jurul orei 10:00, pe casa scării unui bloc de pe Calea Unirii nr. 84. Locatarii au sunat la 112 reclamând că un individ beat amenință și înjură.

La sosirea echipajului, bărbatul a fost scos în fața blocului și așezat pe o bancă. În momentul în care polițiștii au încercat să-l legitimeze, acesta s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se puternic la ochiul stâng.

Devenit extrem de agitat, a continuat să adreseze injurii, motiv pentru care a fost condus la sediul Secției Burdujeni. Acolo i s-a solicitat ambulanța; a fost transportat la UPU Suceava pentru îngrijiri.

Bărbatul a declarat că nu a fost victima niciunei infracțiuni și a refuzat să depună plângere.

Poliția a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările urmând să stabilească circumstanțele exacte.