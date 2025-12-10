„O Speranță de Crăciun” – Concert caritabil de colinde pentru Unitatea Medico-Socială Zvoriștea


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Filiala Suceava a Crucii Roșii Române organizează duminică, 14 decembrie 2025, de la ora 18:00, pe esplanada Casei de Cultură, cea de-a doua ediție a concertului caritabil de colinde „O Speranță de Crăciun”.

Toate fondurile strânse vor fi direcționate către Unitatea Medico-Socială Zvoriștea.

Pe scenă vor urca:

  • Corul Crucii Roșii Suceava
  • Iarina Căpușneac
  • Vasilica Maruneac
  • Academia Sing Bujor
  • Cezara Bivol
  • Alexandra Blănariu

În pauze vor fi oferite cozonaci tradiționali și produse de sezon, iar atmosfera va fi completată de aranjamentele florale oferite de Florăria Magic Design.

Organizatori: Crucea Roșie Suceava Parteneri: Consiliul Județean Suceava, Pixeda.ro, Dr. Roșu Marius Teodor


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR