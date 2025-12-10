„O Speranță de Crăciun” – Concert caritabil de colinde pentru Unitatea Medico-Socială Zvoriștea

Intră acum și în grupul de
Filiala Suceava a Crucii Roșii Române organizează duminică, 14 decembrie 2025, de la ora 18:00, pe esplanada Casei de Cultură, cea de-a doua ediție a concertului caritabil de colinde „O Speranță de Crăciun”.
Toate fondurile strânse vor fi direcționate către Unitatea Medico-Socială Zvoriștea.
Pe scenă vor urca:
- Corul Crucii Roșii Suceava
- Iarina Căpușneac
- Vasilica Maruneac
- Academia Sing Bujor
- Cezara Bivol
- Alexandra Blănariu
În pauze vor fi oferite cozonaci tradiționali și produse de sezon, iar atmosfera va fi completată de aranjamentele florale oferite de Florăria Magic Design.
Organizatori: Crucea Roșie Suceava Parteneri: Consiliul Județean Suceava, Pixeda.ro, Dr. Roșu Marius Teodor
