„O Speranță de Crăciun” – Concert caritabil de colinde pentru Unitatea Medico-Socială Zvoriștea

Filiala Suceava a Crucii Roșii Române organizează duminică, 14 decembrie 2025, de la ora 18:00, pe esplanada Casei de Cultură, cea de-a doua ediție a concertului caritabil de colinde „O Speranță de Crăciun”.

Toate fondurile strânse vor fi direcționate către Unitatea Medico-Socială Zvoriștea.

Pe scenă vor urca:

Corul Crucii Roșii Suceava

Iarina Căpușneac

Vasilica Maruneac

Academia Sing Bujor

Cezara Bivol

Alexandra Blănariu

În pauze vor fi oferite cozonaci tradiționali și produse de sezon, iar atmosfera va fi completată de aranjamentele florale oferite de Florăria Magic Design.

Organizatori: Crucea Roșie Suceava Parteneri: Consiliul Județean Suceava, Pixeda.ro, Dr. Roșu Marius Teodor