Consilier local din Zamostea, găsit de ANI în conflict de interese administrativ: A votat împotriva unui contract de avocatură în care soția era mandatarul uneia dintre părți

Agenția Națională de Integritate a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 14 persoane, printre care și consilierul local Hănțăscu Florin din comuna Zamostea, pentru conflict de interese administrativ.

Inspectorii ANI au constatat că, în calitate de ales local, Hănțăscu Florin a participat la ședința Consiliului Local Zamostea și a votat împotrivă adoptării unei hotărâri privind încheierea unui contract de asistență juridică pentru reprezentarea Comisiei Locale de Fond Funciar.

Soția consilierului figura însă ca mandatar al unuia dintre reclamanții îndreptați împotriva aceleiași comisii.

Fapta încalcă:

art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003

art. 228 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 (Codul administrativ)

Cazul a fost transmis Parchetului pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conflict de interese.