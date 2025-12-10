CSU Suceava joacă acasă cu CSM Vaslui în optimile Cupei României: O revanșă după înfrângerea din campionat – suporterii sunt al 8-lea jucător



CSU Suceava va juca joi, 11 decembrie, de la ora 17:30, pe teren propriu, în Sala „Dumitru Bernicu” a Liceului cu Program Sportiv, împotriva celor de la CSM Vaslui. Meciul, din turul secund al Cupei României la handbal masculin, pune la bătaie un loc în sferturile de finală.

După ce s-au întâlnit recent într-un amical (câștigat de Vaslui cu 37-36), cele două echipe se revăd în cupele interne. Sucevenii au calificare lejeră în turul doi după victoria cu 44-29 la Târgu Jiu, dar Vasluiul vine după o victorie de senzație la Potaissa Turda (25-22) și se află pe locul 5 în Liga Zimbrilor.

Despre confruntare au vorbit jucătorii Eduard Iordachi și Codrin Radu, alături de antrenorul Bogdan Șoldănescu:

Eduard Iordachi: „Avem patru victorii consecutive acasă, asta înseamnă că suporterii chiar sunt al 8-lea nostru jucător. Asta vrem să arătăm și joi seara. Va fi un meci, într-adevăr, mai greu decât cel cu Constanța, dar consider că printr-un joc pe care o să-l impunem noi, în viteză, vom reuși să facem un rezultat bun și să ne calificăm mai departe în Cupa României. (Răspuns la întrebarea: Considerați acest meci ca o revanșă după înfrângerea din campionat?) Da, ne-am gândit la un meci cu Vaslui acasă din momentul când am părăsit sala de la Vaslui în a doua etapă a turului. Un meci în care atunci consider că ne-au dominat din mai multe puncte de vedere, dar acum a mai trecut timpul, ne-am antrenat un pic mai bine și am crescut și noi ca valoare individuală și ca joc colectiv.”

Codrin Radu: „Am o săptămână și puțin de când am început antrenamentele cu băieții. Mai în ritmul meu, dar ușor-ușor îmi revin la forma fizică dinaintea accidentării și sper cât de curând să intru și eu pe teren la meciuri.”

Bogdan Șoldănescu: „Indiferent de numele pe care le-au afișat cei de la Vaslui, mereu meciurile între noi și ei au fost strânse, au fost pe muchie de cuțit și cred că așa va fi și joi. Sperăm să putem tranșa calificarea de partea noastră. Ne dorim să ajungem cât mai departe în Cupa României. Important este să trecem de cei de la CSM Vaslui, apoi să vedem ce ne va oferi tragerea la sorți pentru sferturile de finală.”