Lidl deschide primul magazin în Ipotești: 1.400 mp și 108 locuri de parcare pe strada Mihai Viteazu

Lidl România inaugurează joi, 11 decembrie, două noi magazine în țară: unul în comuna Ipotești (județul Suceava) și altul în Buftea (Ilfov).

Primul magazin Lidl din Ipotești este amplasat pe strada Mihai Viteazu nr. 226, are o suprafață de vânzare de peste 1.400 mp și dispune de 108 locuri de parcare.

Orar de funcționare:

Luni – sâmbătă: 07:00 – 22:00

Duminică: 08:00 – 20:00

Odată cu deschiderea celor două unități, Lidl a creat 43 de noi locuri de muncă în total.

Magazinul din Ipotești respectă standardele de sustenabilitate Lidl: iluminat 100 % LED cu senzori de prezență și sisteme de recuperare a căldurii din instalațiile de climatizare.

„Prin aceste investiții oferim sucevenilor un spațiu modern de cumpărături, produse de calitate la prețuri accesibile și contribuim la dinamizarea economiei locale”, au transmis reprezentanții Lidl România.

Deschiderea oficială are loc mâine dimineață, cu promoții speciale și surprize pentru primii clienți.