Viceprimarul Sucevei, Dan Ioan Cușnir: Zeci de parcele din spații verzi și parcuri, au fost privatizate sub fosta administrație. Există risc major de construcții ilegale

Primăria Municipiului Suceava continuă să dezvăluie detalii șocante despre pierderea spațiilor verzi ale orașului, acuzând fosta administrație de practici care au dus la privatizarea a sute de parcele din parcuri și zone publice.

Viceprimarul Sucevei, Dan Ioan Cușnir, a arătat într-un comunicat că parcele din parcuri, spații verzi și zone publice au fost trecute din domeniul public în proprietate privată sub fosta administrație (perioada Lungu, Ciutac, Florișteanu).

„Așa cum am mai semnalat și noi, dar și deținătorii de garaje, în ciuda tuturor eforturilor depuse de ambele părți, problema împroprietăririlor făcute în mod dubios persistă”, a precizat viceprimarul.

Conform acestuia, ori de câte ori se încearcă reamenajarea parcurilor, zonelor de relaxare pentru seniori sau terenurilor de joacă și sport, autoritățile se lovesc de parcele private.

Acestea au fost transferate din domeniul public în cel privat și apoi în rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar, permițând retrocedări dubioase.

Exemple de zone verzi amenințate de construcții:

Parcul Șipote

Bulevardul 1 Mai, zona Areni

Parcul „Zimbru” pe strada Universității

Strada Alexandru cel Bun, la Bazin

Parcul Areni pe strada Universității

Intrarea în Parcul Șipote

Intersecția Mărășești în fața Oficiului Poștal

Strada Mărășești în fața blocurilor A4 și A3

Strada Vasile Bumbac, în spatele Magazinului Bucovina

„S-au împăunat cu titlul «Suceava oraș verde», dar au distrus aproape ireversibil tot ceea ce înseamnă parcuri și zone cu verdeață”, acuză Dan Ioan Cușnir.

Totodată, el ridică unele întrebări privind apărarea în instanță a Primăriei ( în acea vreme coordonarea biroului juridic fiind asigurată de Ioan Ciutac), inițierea transferurilor de proprietate și favorizarea unor beneficiari în zone centrale, în detrimentul celor mulți care încă așteaptă retrocedarea terenurilor.

„Apar câteva întrebări la care trebuie să răspundem:

Cum s-a apărat în Instanță Primăria Suceava a cărei birou juridic era condus de Ioan Ciutac?

Cine a inițiat trecerea acestor parcele din Domeniul Public în Domeniul Privat al Municipiului Suceava și ulterior trecerea acestora în Rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar pentru a putea fi retrocedate?

Cum a fost posibil ca pentru unii să se găsească aceste tertipuri în parcuri și zone verzi în timp ce majoritatea celor care trebuiau să fie împroprietăriți să fie purtați pe drumuri ani de zile?

Cum a fost posibil ca cei care trebuiau să primească teren extravilan sau agricol au fost împroprietăriți în intravilan, zone centrale?

Noua comisie tehnică de urbanism și Consiliul Local au șansa să oprească construcțiile pe aceste parcele în zonele verzi ale orașului. Instituțiile statului care au tăcut prea mulți ani au șansa să cerceteze premeditarea și forma continuă prin care spațiile verzi ale Sucevei au devenit proprietate privată cu risc de solicitare și de construire”, a transmis Dan Ioan Cușnir.

El spune că noua administrație va oferi transparență totală și că va reveni cu detalii pentru a expune „dezastrul ecologic” în care riscă să fie târât orașul.