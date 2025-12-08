Atelierele de marionete pentru copii  „Din secretele maeștrilor” revin la Muzeul de Istorie din Suceava în cadrul Festivalului „Cetatea Copiilor”



Muzeul Național al Bucovinei și Teatrul Municipal „Matei Vișniec” invită copiii cu vârste între 6 și 13 ani la două ateliere gratuite de creație de marionete, incluse în prima ediție a Festivalului Internațional „Cetatea Copiilor”.

Atelierele „Din secretele maeștrilor” vor avea loc:

Sâmbătă, 13 decembrie 2025 , ora 10:00

, ora 10:00 Duminică, 14 decembrie 2025, ora 10:00

Loc de desfășurare: Muzeul de Istorie (str. Ștefan cel Mare nr. 33)

Sub îndrumarea artistei plastice Gonda Cojocariu, fiecare copil va crea propria păpușă de mână – unică, colorată și gata să joace în povești.

Taxa de participare: 10 lei/atelier (se achită în ziua evenimentului) Număr locuri: maximum 15 copii/atelier

Înscrieri:

la sediul Muzeului Național al Bucovinei – Compartimentul Artă

telefon: 0230 216 439, interior 133

„Vrem ca fiecare copil să plece acasă cu o marionetă făcută de el și cu bucuria că a descoperit o bucățică din magia teatrul adevărat”, transmit organizatorii.