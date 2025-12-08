DGASPC Suceava are nevoie de dezumidificatoare după reabilitarea clădirii: Subsolul modernizat recent dă alarme false din cauza umidității



Consiliul Județean Suceava va vota, marți, în ședință extraordinară, o nouă rectificare bugetară.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a arătat în referatul de aprobare că rectificarea bugetară este necesară pentru unele priorități:

sume suplimentare din Fondul de rezervă al Guvernului pentru refacerea drumurilor din Broșteni afectate de inundațiile din iulie

majorarea subvenției pentru plata drepturilor persoanelor cu dizabilități (decembrie 2025)

plata unei sentințe definitive privind transportul gratuit al elevilor din 2021

suplimentarea Fondului de rezervă al CJ cu 1.000.000 lei

ajutor de urgență de 400.000 lei către UAT-uri aflate în situații critice

Rectificarea bugetară include, printre altele, o sumă suplimentară de 14.000 lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava.

Potrivit administratorului public al județului Suceava, Cezar Ioja, banii sunt necesari pentru achiziționarea unor echipamente de ventilare/dezumidificare la subsolul sediului central al instituției, recent reabilitat și modernizat. Acesta precizează că potrivit conducerii instituției, în urma lucrărilor, a fost instalat un sistem modern de detecție și alarmare la incendiu, însă umiditatea excesivă din subsol declanșează în mod repetat alarme false, punând în dificultate atât personalul, cât și beneficiarii.