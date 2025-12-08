Autobuzul lui Moș Crăciun pornește de astăzi prin Suceava: acces gratuit pentru toți copiii!



Primăria Suceava dă startul unei noi acțiuni: Autobuzul lui Moș Crăciun va circula în fiecare seară, de astăzi până duminică inclusiv, între orele 18:00 – 20:00.

Moșul însuși va fi la bord, gata să facă poze, să împartă bucurie și să primească scrisorile copiilor. Intrarea este 100 % gratuită pentru copii și părinții însoțitori.

Traseul zilnic (cu excepția zilei de miercuri): Tur: Orizont → IRIC → Carrefour → Iulius Mall → Bazar → Sala Sport → Centru → Bancă → Policlinică → Spital → Obcini Flori Retur: Obcini Flori → Mobilă → Curcubeu → Nordic → Catedrală → Policlinică → Bancă → Centru → Sala Sport → Iulius Mall → Bazar → Carrefour → Orizont

Miercuri – traseu special: Pornire de la Teatrul „Matei Vișniec” → Catedrală → Curcubeu → Mobilă → Obcini Flori Retur: Obcini Flori → Mobilă → Curcubeu → Nordic → Catedrală → Policlinică → Bancă → Centru → Sala Sport → Iulius Mall → Bazar → Carrefour → Orizont

În eventualitatea în care există persoane fizice sau juridice care doresc să ofere copiilor dulciuri, Moș Crăciun este dispus să îi ajute la distribuirea acestor cadouri.

„Vă așteptăm cu drag să trăim împreună magia sărbătorilor! Autobuzul va fi plin de lumină, colinde și veselie”, transmite Primăria Municipiului Suceava.