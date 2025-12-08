Bronz mondial pentru Suceava: Crețu Miron, 7 ani, urcă pe podium la Transylvania Karate World Cup 2025



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Crețu Miron, în vârstă de doar 7 ani, de la ACS Atletic Bucovina, a câștigat medalia de bronz la una dintre cele mai puternice competiții WUKF ale anului – Transylvania Karate World Cup 2025, desfășurată în 6-7 decembrie la Sala „Horia Demian” din Cluj-Napoca.

Într-o categorie extrem de disputată, cu 19 participanți, Miron a obținut locul 3 la proba de kumite individual Shobu Nihon, fiind depășit doar de sportivi din Slovacia (locul 1) și Italia (locul 2).

Pregătit de antrenorul Corduneanu Ovidiu (centura neagră 5 Dan), tânărul sportiv sucevean a demonstrat curaj, tehnică și maturitate peste vârsta lui în fața a aproape 1.000 de karateka din 21 de țări.

„Este o performanță extraordinară pentru un copil de 7 ani. Miron a arătat că pregătirea serioasă și pasiunea adevărată pot duce foarte departe, chiar și pe podiumul mondial”, a declarat antrenorul Corduneanu Ovidiu.

Competiția a reunit 987 de sportivi, 1651 de intrări și 28 de federații internaționale, confirmând statutul de top al Transylvania Karate World Cup în calendarul WUKF.