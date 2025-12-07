Copil dispărut în municipiul Suceava – Poliția cere sprijinul cetățenilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina





Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava desfășoară în aceste momente activități de căutare a minorului REGUȘ KEVIN, în vârstă de 13 ani și 3 luni, domiciliat în municipiul Suceava.



Potrivit primelor informații, în cursul zilei de astăzi, 7 decembrie 2025, în jurul orei 17:20, minorul a plecat voluntar de la domiciliul său situat pe strada Luceafărului din municipiul Suceava și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente particulare și vestimentație:

La momentul dispariției, REGUȘ KEVIN era îmbrăcat cu o geacă albastru închis, pantaloni negri și pantofi sport albi.

Poliția face apel la toți cetățenii care dețin orice informație despre locul unde s-ar putea afla minorul sau care l-au văzut în ultimele ore să anunțe de urgență autoritățile.

j