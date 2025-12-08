Accident grav pe DN2 la Dănila: Un șofer încarcerat și inconștient a fost extras dintre fiarele contorsionate ale mașinii



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier extrem de violent a avut loc duminică noaptea, la ora 23:12, pe DN2, pe raza localității Dănila (comuna Dărmănești).

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara drumului. La sosirea echipajelor, pompierii militari de la Detașamentul Suceava au găsit mașina complet deformată, iar în interior un bărbat încarcerat și în stare de inconștiență.

Cu autospeciala de descarcerare și accesorii hidraulice, salvatorii au tăiat rapid elementele de caroserie și l-au extras pe șofer. Victima a fost preluată imediat de echipajul SAJ Suceava și transportată în stare critică la UPU a Spitalului Județean Suceava.

Cauzele accidentului sunt cercetate de Poliția Rutieră.