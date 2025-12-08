Incendiu în cartierul Europa din Suceava: O mașină a fost cuprinsă de flăcări în fața garajului, iar focul a ajuns și în interior



Pompierii Detașamentului Suceava au intervenit duminică seara, începând cu ora 22:38, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în cartierul Europa.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la sosirea echipajelor, un autoturism parcat în fața garajului unei case ardea violent, iar flăcările se propagaseră deja în interiorul garajului, unde erau depozitate scule, aparate electronice și alte materiale inflamabile cu pericol ca focul să cuprindă întreaga locuință.

Incendiul a fost lichidat la ora 23:35, iar autoturismul ars în proporție de circa 50 % și a fost distrus în interior, în garaj ușa culisantă și motoarele de acționare arse complet, scule electrice, electronice și mobilier distruse și s-au produs degradări la fațada casei, tâmplărie și alte bunuri

Cauza probabilă a incendiului a fost scurtcircuit la un cablu electric defect al autoturismului.

Din fericire, nu au existat victime, iar pompierii au salvat casa de locuit și bunurile din interiorul acesteia.