Cinci medalii pentru CSM Dorna la Cupa 1 Decembrie de la Bacău: trei de aur, una de argint și una de bronz

Atleții de la CSM Dorna Vatra-Dornei au încheiat cu succes weekendul competițional de la Bacău, aducând acasă un total de cinci medalii la Cupa Națională „Cupa 1 Decembrie” (6-7 decembrie).

Rezultatele obținute:

Aur – Prâsneac Alexandru – 800 m Juniori 1

– Prâsneac Alexandru – 800 m Juniori 1 Aur – Zara Marius – 800 m Juniori 3

– Zara Marius – 800 m Juniori 3 Aur – Bodea Petru – 1500 m Juniori 1

– Bodea Petru – 1500 m Juniori 1 Argint – Zara Marius – 1500 m Juniori 3

– Zara Marius – 1500 m Juniori 3 Bronz – ștafeta 4×400 m Juniori 1 (Prâsneac Alexandru, Bodea Petru, Bogatoiu Cosmin, Zara Marius)

„Suntem în plină perioadă de acumulare de volum pentru sezonul de sală 2026 și rezultatele de acum ne dau încredere că vom avea un an foarte bun la Campionatele Naționale”, a declarat antrenorul Cristian Prâsneac.

Acesta a ținut să mulțumească pentru sprijin Consiliului Local Vatra-Dornei, Dorna Medical, Apa Bucovina, Sala Sporturilor Poiana Stampei și ChiropracticMed.