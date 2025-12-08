„Mihai Cismaru – Alchimia luminii”-expoziție-eveniment la Muzeul de Istorie Suceava



Muzeul Național al Bucovinei deschide miercuri, 10 decembrie 2025, ora 13:00, la Muzeul de Istorie (Sala Parter), expoziția de pictură „Mihai Cismaru – Alchimia luminii”.

Vernisajul va reuni reprezentanți ai familiei artistului și pe curatorul expoziției, Damian Florea. Proiectul expozițional, aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava este însoțit de lansarea catalogului cu același titlu, publicat de editura „K.A. Romstorfer” a Muzeului.

Expoziția reunește lucrări din colecții particulare, alături de piese reprezentative provenind din colecțiile Muzeului Național de Artă al României, Muzeului Național de Artă Contemporană, Muzeului de Artă Vizuală Galați, Galeriile Cornel Florea, Fundația Jean Louis Calderon, precum și din Colecția Studenți M-UNA a Universității Naționale de Arte București, datând din perioada în care Mihai Cismaru a fost elev al maestrului Corneliu Baba.

Muzeul Național al Bucovinei contribuie la expoziție cu două lucrări din propria colecție: „Stăvilarul de la Rădești” și „Barcă”.

Absolvent al Institutului „Nicolae Grigorescu” și șef de promoție în clasa lui Corneliu Baba, Mihai Cismaru (1943–2003) a fost membru al grupului „Celor Patru” și a expus în România, Franța, Germania, SUA și Japonia.

„Prin această expoziție dorim să readucem în lumină un artist de primă mărime al picturii românești postbelice, a cărui operă merită redescoperită de publicul sucevean și nu numai”, transmit organizatorii.

Expoziția rămâne deschisă până pe 18 ianuarie 2026, de marți până duminică, între orele 9:00 – 17:00 (luni închis).