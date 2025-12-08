Copil de 13 ani din Suceava, dat dispărut timp de peste 9 ore și găsit teafăr la un văr, după ce plecase de acasă în urma unei certe cu mama



Un băiat de 13 ani din cartierul Obcini a fost dat dispărut duminică seara, în jurul orei 22:35, după ce a plecat de acasă în jurul orei 17:20 pentru a arunca gunoiul și nu s-a mai întors.

Mama minorului, care locuiește singură cu cei doi copii (13 și 10 ani) în timp ce soțul este plecat la muncă în străinătate, a declarat că băiatul fusese apostrofat pentru o ceartă copilărească cu fratele mai mic. Cei trei aveau program să se întâlnească la Biserica Penticostală „Sf. Ilie”, însă mama și fratele mai mic nu l-au văzut în lăcașul de cult.

După terminarea slujbei, femeia s-a întors acasă în jurul orei 20:20 și, negăsindu-l, a început să-l caute prin zonă. În cele din urmă, la ora 22:35 s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru a declara dispariția.

Imediat au fost constituite mai multe echipe de căutare (polițiști de ordine publică, investigații criminale, rutieră, secții urbane și rurale, Poliția Locală și jandarmi). Minorul a fost găsit în jurul orei 02:50 la locuința unui văr al mamei.

Băiatul a declarat că nu a fost victima și nici autorul vreunei infracțiuni, că nu a avut telefon asupra lui și că nu s-a simțit în pericol în tot acest timp.

Cazul a fost clasat ca plecare voluntară de la domiciliu, fără elemente infracționale.