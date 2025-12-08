Accident grav pe DN17A în Sadova: Un ATV cu numere false a lovit două mașini; șoferul de 40 de ani, grav rănit



Un bărbat de 40 de ani din Pojorâta a fost rănit grav duminică după-amiază, în jurul orei 15:10, după ce a pierdut controlul unui ATV pe DN17A, pe raza comunei Sadova.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștior, conducătorul ATV-ului marca Polaris a intrat într-o curbă la dreapta, a pătruns pe sensul opus și a lovit lateral o Toyota condusă regulamentar de un tânăr de 20 de ani din Frumosu. În urma impactului, ATV-ul a fost proiectat într-o Dacia care circula în spatele Toyota-ei, provocând doar pagube materiale celor două autoturisme.

Șoferul ATV-ului a fost aruncat de pe vehicul și a suferit leziuni grave: policontuzionat și traumatism cranio-cerebral. A fost transportat de urgență cu ambulanța la Spitalul Județean Suceava.

La cercetările de la fața locului s-a descoperit că ATV-ul nu era înmatriculat nici înregistrat în bazele de date ale Poliției Române și avea numere false (aparținând unui autoturism).

Din cauza stării medicale, șoferul ATV-ului nu a putut fi testat cu etilotestul, dar i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Ceilalți doi șoferi au avut rezultat 0,00 mg/l.

Poliția Câmpulung Moldovenesc a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și punerea în circulație a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare