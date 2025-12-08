Un șofer beat s-a  răsturnat cu mașina în șanț de pe șoseaua de centură Rădăuți: 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat



Un bărbat de 54 de ani din Rădăuți a provocat duminică după amiaza, în jurul orei 17:50, un accident rutier pe varianta de ocolire a municipiului Rădăuți în afara localității Dornești.

Conducând un Ford pe o porțiune dreaptă de drum, șoferul a pierdut controlul direcției, a intrat pe contrasens, a derapat și s-a răsturnat în șanțul din stânga, mașina rămânând pe o parte.

În urma impactului, bărbatul a fost rănit, iar la Spitalul Municipal Rădăuți a fost diagnosticat cu plagă contuză frontală și etilism acut.

Testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost 1,00 mg/l alcool pur în aer expirat (aproximativ 2‰ în sânge). I-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Poliția Municipiului Rădăuți a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului