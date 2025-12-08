Razie masivă a Poliției în municipiul Suceava și comunele limitrofe: 630 persoane legitimate, 386 mașini verificate și amenzi de peste 85.000 lei



În weekendul 6–7 decembrie, Poliția Municipiului Suceava a desfășurat o acțiune de amploare cu efective mărite pe raza municipiului și în comunele Dărmănești, Pătrăuți, Todirești, Comănești și Botoșana.

Potrivit Poliției Județene Suceava, la operațiune au participat 54 polițiști (ordine publică, rutieră, acțiuni speciale, criminalistică, investigarea criminalității economice) și 7 reprezentanți ai Jandarmeriei, ISU, DSP, DSVSA și ITM, cu 24 autospeciale.

Rezultatele acțiunii:

630 persoane legitimate

386 autovehicule verificate

22 obiective economice controlate (legea 333/2003)

57 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 85.820 lei

1.237 lei confiscați

10 permise de conducere reținute (7 pentru viteză excesivă)

8 certificate de înmatriculare retrase (majoritatea pentru lipsă ITP)

Scopul principal al acțiunii a fost creșterea siguranței publice, prevenirea infracțiunilor stradale și a faptelor cu violență în zonele aglomerate (parcuri, săli de jocuri, baruri) și identificarea persoanelor și bunurilor urmărite.

„Aceste acțiuni vor continua pe tot parcursul lunii decembrie pentru a asigura un climat de liniște și siguranță în perioada sărbătorilor”, a transmis Poliția Suceava.