Un bărbat băut din Marginea și-a agresat soția pentru că ar fi ajuns prea târziu acasă. Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu și i-au montat brățară electronică

Un bărbat din comuna Marginea a fost plasat sub supraveghere electronică după ce, duminică seara, în jurul orei 18:30, a agresat-o fizic pe soția sa în timpul unui conflict casnic.

Din cercetările polițiștilor Postului de Poliție Marginea a rezultat că bărbatul s-a întors acasă în stare de ebrietate și i-a reproșat soției că a venit prea târziu, apoi i-a sucit mâna la spate și a trântit-o pe pat.

Femeia a sunat imediat la 112. La sosirea echipajului, polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului și au emis pe loc un ordin de protecție provizoriu. Bărbatul a fost obligat să părăsească domiciliul și să poarte brățară electronică de supraveghere, cu acordul victimei.

Pe numele agresorului a fost întocmit dosar penal pentru violență în familie.