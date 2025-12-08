Accident cu doi răniți în Sucevița după ce șoferul unui Chevrolet a virat stânga fără asigurare și a fost lovit de un Jeep în depășire



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier cu două autoturisme a avut loc duminică seara, în jurul orei 18:45, pe DN 17A, în zona Poiana Ciutei din comuna Sucevița.

Un bărbat de 75 de ani, la volanul unui Chevrolet, a virat stânga pentru a intra pe o stradă laterală fără să se asigure corespunzător. În acel moment, un Jeep condus de un tânăr de 22 de ani, care era angajat în depășire regulamentară, l-a acroșat în partea stânga-față.

În urma impactului, Chevrolet-ul a fost proiectat în șanțul din dreapta, iar Jeep-ul în șanțul din stânga drumului.

Ambii șoferi au fost răniți ușor și transportați la Spitalul Municipal Rădăuți. Tânărul de 22 de ani a fost diagnosticat cu traumatism cervical și TCC ușor, iar șoferul de 75 de ani cu traumatism umăr (sub observație)

Amândoi au fost testați cu aparatul etilotest – rezultat 0,00 mg/l.

Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.