Detaliile accidentului de pe DN2 la Dănila: Audi cu numere germane răsturnat într-o curbă periculoasă. Șoferul de 20 de ani, rănit și internat

Un tânăr de 20 de ani din județul Botoșani a fost rănit duminică noaptea, în jurul orei 23:10, după ce autoturismul Audi A4 pe care îl conducea s-a răsturnat violent pe DN2, la ieșirea din localitatea Dănila (comuna Dărmănești).

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, din cauza neadaptării vitezei într-o curbă deosebit de periculoasă la stânga, semnalizată corespunzător, șoferul a pierdut controlul direcției, a acroșat parapetul metalic și indicatorul de ocolire prin stânga de pe partea dreaptă, apoi a ieșit în afara drumului și s-a răsturnat pe un teren viran.

Tânărul, singurul ocupant al mașinii, a suferit leziuni ușoare și a fost transportat la UPU a Spitalului Județean Suceava unde a fost a fost diagnosticat preliminar cu contuzie ușoară prin accident rutier, traumatism coloană cervicală și traumatism toracic

El a rămas internat pentru investigații suplimentare. Testul cu aparatul etilotest a fost negativ.

Poliția Rutieră Suceava a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.