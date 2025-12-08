Sucevenii, din nou exemplu de solidaritate: Peste 9 tone de alimente donate în doar trei zile pentru familiile nevoiașe



Suceava a demonstrat încă o dată că are una dintre cele mai generoase comunități din țară: în cadrul ediției de Crăciun a Colectei Naționale de Alimente, organizată în perioada 5–7 decembrie, au fost strânse 9,29 tone de alimente neperisabile – un record absolut pentru județ.

Campania „Împreună hrănim speranța”, derulată de Federația Băncilor pentru Alimentare din România și coordonată local de Asociația Institutul Bucovina (partener al Băncii Regionale pentru Alimente Roman), a avut puncte de colectare în șase magazine: Kaufland George Enescu, Lidl Zamca, Lidl Șcheia, Lidl Galeria, Penny Moara și Penny Ipotești.

51 de voluntari – majoritatea liceeni și studenți – au stat în fiecare magazin, purtând veste portocalii, pentru a explica și încuraja donațiile.

Rezultatul: aproape 9.300 kg de conserve, paste, orez, zahăr, ulei, făină, cereale, dulciuri și alimente pentru copii.

Din cantitatea colectată, Asociația Institutul Bucovina a pregătit deja 3.130 de kituri individuale cu alimente de bază (făină, ulei, zahăr, orez/fasole, conserve, paste și dulciuri), care vor ajunge până la Crăciun la:

centre pentru vârstnici

bătrâni singuri

familii cu mulți copii

refugiați ucraineni

familii care îngrijesc persoane cu dizabilități

„Sucevenii au arătat din nou că solidaritatea nu e doar un cuvânt. Un gest mic, făcut din suflet, poate însemna o masă caldă de sărbători pentru cineva care altfel nu și-ar permite”, au transmis organizatorii.