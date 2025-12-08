Deputatul sucevean Petru Negrea, de Ziua Constituției: Anularea alegerilor prezidențiale a rupt legătura dintre popor și instituții – e timpul să reconstruim încrederea



De Ziua Constituției, deputatul AUR de Suceava, Petru Gabriel Negrea, a lansat un apel la respectarea voinței cetățenilor, criticând dur anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut ca pe un moment care a generat o „ruptură profundă” între popor și stat.

Într-o declarație publică, Negrea subliniază că, în loc să celebreze echilibrul democratic, România marchează această zi cu întrebări grele: „Cât mai valorează votul unui popor dacă un întreg scrutin prezidențial poate fi anulat în fața națiunii, lăsând țara fără explicații convingătoare și fără certitudinea că voința cetățenilor mai contează?”

Deputatul sucevean evocă momentul anulării scrutinului ca pe un eveniment care a schimbat felul în care românii privesc instituțiile statului, generând neîncredere, teamă și dezbinare. „Acel moment a lăsat o rană care încă nu s-a închis. A generat o ruptură între popor și cei care ar fi trebuit să-l reprezinte”, afirmă Negrea, adăugând că președintele actual, Nicușor Dan, a admis public că românii trăiesc mai greu decât înainte – o confirmare a împovărării economice și morale din ultimul an.

Negrea insistă că Constituția ar trebui să fie „scutul care protejează poporul de abuzuri, confuzie și improvizație”, dar că lipsa respectului pentru reguli a dus la o prăbușire a încrederii.

Totuși, el vede în această zi un moment de hotărâre: „România a trecut prin crize și răsturnări, dar poporul a fost cel care a restabilit direcția. Încrederea se poate reconstrui, democrația poate fi consolidată. Acel lucru începe cu un angajament ferm: niciun act de putere nu poate fi mai presus de voința cetățenilor.”