TSD Suceava și-a completat echipa de conducere: Medrihan Anton și Robert Șröder, vicepreședinți

Organizația Tineretului Social Democrat (TSD) Suceava a organizat ieri, la sediul PSD din municipiul reședință de județ, ședința de analiză care a inclus și numiri în conducerea județeană.

Întâlnirea a fost condusă de președintele TSD Suceava, Alexandru Muntianu, și a reunit zeci de tineri social-democrați din tot județul.

În cadrul ședinței au fost validați noii vicepreședinți ai organizației:

Medrihan Anton

Robert Șröder

Totodată, a fost stabilită și structura internă:

Liga Elevilor TSD Suceava – coordonator Florin Ursu

Liga Studenților TSD Suceava – coordonator Eryk-Cristian Amariței

Secretar al organizației județene – Huțanu Cristian

La finalul întâlnirii, președintele Alexandru Muntianu a transmis un mesaj de mobilizare:

„TSD Suceava este o echipă în continuă creștere, formată din tineri implicați, dornici să construiască și să se implice în viața comunității. Îi încurajez pe toți tinerii care vor să facă parte dintr-o organizație activă și responsabilă să ni se alăture. Împreună putem transforma ideile noastre în proiecte reale pentru județul Suceava.”

Tinerii care doresc să se înscrie în TSD Suceava sunt invitați să lase un mesaj pe pagina oficială de Facebook a organizației (facebook.com/tsdsuceava) și vor fi contactați în cel mai scurt timp.