Cetățean moldovean, prins în PTF Siret conducând o mașină radiată din circulație în Franța încă din 2023

Polițiștii de frontieră suceveni au descoperit miercuri seară, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, un autoturism radiat din circulație de autoritățile franceze de aproape trei ani.

Potrivit STPF Suceava, în jurul orei 22:30, un cetățean din Republica Moldova, în vârstă de 35 de ani, s-a prezentat la control conducând o mașină cu plăcuțe de înmatriculare franceze. Verificările în bazele de date au arătat că vehiculul fusese radiat definitiv din circulație pe 5 februarie 2023.

Pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat/neînregistrat. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Mașina a fost indisponibilizată la sediul SPF Siret.