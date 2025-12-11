Două curse aeriene deviate de pe Iași pe Suceava din cauza ceții dense

Intră acum și în grupul de
Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava a preluat în această dimineață două zboruri care nu au putut ateriza la Iași din cauza vizibilității extrem de reduse.
- La ora 02:33, aeronava Wizz Air venită de la Londra-Luton a fost rerutată spre Suceava. La bord se aflau 177 pasageri + 7 membri echipaj. Pasagerii au fost debarcați, iar avionul rămâne la platformă și va decola fără pasageri spre Sibiu, în jurul orei 12:00.
- La ora 08:38, cursa Animawings București Otopeni – Iași a aterizat la Suceava cu 33 de pasageri la bord. Aeronava va pleca goală înapoi spre Otopeni.
Ceața densă persistă în zona Moldovei, iar alte devieri sunt posibile în cursul zilei.
