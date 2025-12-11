Două curse aeriene deviate de pe Iași pe Suceava din cauza ceții dense



Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava a preluat în această dimineață două zboruri care nu au putut ateriza la Iași din cauza vizibilității extrem de reduse.

La ora 02:33 , aeronava Wizz Air venită de la Londra-Luton a fost rerutată spre Suceava. La bord se aflau 177 pasageri + 7 membri echipaj . Pasagerii au fost debarcați, iar avionul rămâne la platformă și va decola fără pasageri spre Sibiu , în jurul orei 12:00.

, aeronava venită de la Londra-Luton a fost rerutată spre Suceava. La bord se aflau . Pasagerii au fost debarcați, iar avionul rămâne la platformă și va decola fără pasageri spre , în jurul orei 12:00. La ora 08:38, cursa Animawings București Otopeni – Iași a aterizat la Suceava cu 33 de pasageri la bord. Aeronava va pleca goală înapoi spre Otopeni.

Ceața densă persistă în zona Moldovei, iar alte devieri sunt posibile în cursul zilei.