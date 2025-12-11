Rezultate îngrijorătoare după simularea la Bacalaureat 2025 în Suceava: doar 30,32 % promovabilitate



Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat joi dimineața rezultatele finale ale simulării examenului de Bacalaureat 2025: doar 30,32 % dintre candidați au promovat, adică 1.347 din 4.442 de absolvenți care au susținut toate probele.

Din totalul de 5.701 candidați înscriși, 1.259 nu s-au prezentat la toate probele.

Mediile pe discipline arată dificultăți majore:

Limba și literatura română: 6,02

Proba obligatorie de profil (E.c): 4,67

Proba la alegere a specializării (E.d): 5,13

Media generală finală: 5,33

ISJ Suceava notează că Promovarea necesită media finală ≥ 6.0 și toate probele obligatorii ≥ 5.0, Media finală = (E.a + E.c + E.d) / 3 sau (E.a + E.c + E.d + E.b) / 4 dacă E.b ≥ 5.0, Probele obligatorii: E.a (Limba română), E.c (Profil), E.d (Specializare), Proba opțională: E.b (Limba maternă)