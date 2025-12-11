Rezultate îngrijorătoare după simularea la Bacalaureat 2025 în Suceava: doar 30,32 % promovabilitate

Intră acum și în grupul de
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat joi dimineața rezultatele finale ale simulării examenului de Bacalaureat 2025: doar 30,32 % dintre candidați au promovat, adică 1.347 din 4.442 de absolvenți care au susținut toate probele.
Din totalul de 5.701 candidați înscriși, 1.259 nu s-au prezentat la toate probele.
Mediile pe discipline arată dificultăți majore:
- Limba și literatura română: 6,02
- Proba obligatorie de profil (E.c): 4,67
- Proba la alegere a specializării (E.d): 5,13
- Media generală finală: 5,33
ISJ Suceava notează că Promovarea necesită media finală ≥ 6.0 și toate probele obligatorii ≥ 5.0, Media finală = (E.a + E.c + E.d) / 3 sau (E.a + E.c + E.d + E.b) / 4 dacă E.b ≥ 5.0, Probele obligatorii: E.a (Limba română), E.c (Profil), E.d (Specializare), Proba opțională: E.b (Limba maternă)
