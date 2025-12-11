Ziua Internațională a Muntelui, prilej de sărbătorire în comunitățile din Carpați, dar și de îngrijorare. Radu Rey: Guvernul vrea să desființeze Agenția Zonei Montane de la Vatra Dornei



De Ziua Internațională a Muntelui, celebrată anual la 11 decembrie, comunitățile din Carpați au motive mixte: sărbătoare pentru rolul vital al munților în viață și natură, dar și tristețe pentru viitorul politicii montane din România.

La Vatra Dornei are loc astăzi un eveniment organizat de Forumul Montan din România, Centrul de Economie Montană CE-MONT al Academiei Române și Asociația RoMontana, dedicat rezilienței comunităților montane și pregătirii pentru Anul Internațional al Pajiștilor și Păstorilor 2026 (desemnat de ONU).

În paralel, Guvernul a pus în dezbatere publică o Ordonanță de Urgență prin care propune desființarea Agenției Naționale a Zonei Montane (cu sediul la Vatra Dornei), singura instituție publică dedicată dezvoltării durabile a munților români.

„Desființarea NU este o soluție! Este nevoie de reformă profundă, de resurse și de o poziționare corectă a instituției – poate chiar direct în subordinea Guvernului, nu la Agricultură”, atrage atenția Radu Adrian Rey, președintele Forumului Montan din România și vicepreședinte Euromontana.

Organizațiile montane cer retragerea proiectului și o dezbatere reală, avertizând că desființarea ar fi „o eroare strategică gravă, cu efecte internaționale și foarte greu de remediat”.

“Prin acțiuni locale, inițiative comunitare, proiecte de dezvoltare rurală și dialog internațional, 11 decembrie 2025 ne reamintește că munții nu sunt doar spații naturale spectaculoase, ci piloni ai securității alimentare, ai patrimoniului cultural și ai echilibrului ecologic. Este o zi în care ar trebui să valorizăm mult mai bine rolul comunităților montane, să sprijinim mai consistent gestionarea durabilă a resurselor și să reafirmăm mai ferm angajamentul pentru viitorul regiunilor montane. Din păcate tot astăzi suntem puși și în situația în care constatăm cu dezamăgire intenția Guvernului de a desființa singura intituție publică cu atribuții clare în susținerea și promovarea dezvoltării durabile a zonei montane, ceea ce ar fi o eroare strategică gravă pentru România, cu efecte inclusiv internaționale și foarte greu de remediat în viitor.” – Radu Adrian Rey (Președinte al Forumului Montan din România, Vicepreședinte al Organizației Europene a Regiunilor Montane “Euromontana”).