„Ai curaj să te sui în trenul de Putna?” – tirfoanele de la calea ferată în Vicovu de Jos se scot cu două degete

Un cititor News Bucovina a lansat un semnal de alarmă grav: pe tronsonul feroviar dintre Vicovu de Jos și Putna, tirfoanele care fixează șinele se scot cu mâna, fără cheie sau orice efort.

Multe dintre șuruburile care ancorează linia de cale ferată ies literalmente cu degetele, iar o parte dintre traverse sunt putrezite.

„Ai curaj să te sui în trenul de Putna? E jale pe calea ferată la noi în zonă”, a transmis cititorul.

Tronsonul face parte din linia Dărmănești – Putna, una dintre cele mai circulate rute turistice din Bucovina, mai ales în perioada sărbătorilor și a pelerinajelor la Mănăstirea Putna.

News Bucovina a verificat situația și a constatat că cele sesizate se confirmă și așteaptă reacții de la CFR Infrastructură și Agenția pentru Siguranța Feroviară.