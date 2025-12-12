Cel mai modern auditorium din Suceava, inaugurat de Fundația Umanitară ASSIST la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Joi, 11 decembrie, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava a avut loc evenimentul de inaugurare a auditoriumului „Ion Carp Fluerici”, modernizat de Fundația Umanitară ASSIST. Proiectul a fost finalizat la numai un an de la demararea campaniei de strângere de fonduri din decembrie 2024 și marchează revenirea la un spațiu cultural pregătit să susțină activitățile artistice ale colegiului în condiții de înaltă performanță. Modernizarea a presupus o investiție totală de aproximativ 180.000 €, realizată de Fundația Umanitară ASSIST cu sprijinul partenerilor care s-au alăturat proiectului și al donatorilor din comunitate.

Sala de spectacole „Ion Carp Fluerici” are o istorie de peste patru decenii. De-a lungul timpului, a găzduit numeroase evenimente și a primit mii de spectatori. Uzura acumulată și nevoia unui spațiu adecvat formării tinerilor cu înclinație artistică au justificat necesitatea unui proces amplu de modernizare.

Lucrările au început odată cu vacanța de vară, în iunie 2025, pentru a respecta programul repetițiilor și al orelor de curs. În cele șase luni care au urmat, spațiul a fost refăcut complet, de la pardoseală și finisaje interioare, până la instalațiile electrice, climatice și echipamentele de sonorizare. În prezent, auditoriumul „Ion Carp Fluerici” are o capacitate de 99 de locuri și este considerat cea mai modernă sală de spectacole din municipiul Suceava.

NIKON Z6II NIKON Z6II

Un auditorium modern, estetic și funcțional

Procesul de modernizare a vizat fiecare element esențial pentru buna funcționare a unui spațiu dedicat culturii și evenimentelor educaționale. Pardoseala a fost înlocuită integral, cu sprijinul EGGER, pentru a asigura stabilitate. Finisajele pereților au fost refăcute complet și pregătite pentru integrarea elementelor acustice. Instalațiile electrice și cele destinate climatizării au fost reconfigurate pentru a permite utilizarea sălii în regim intens.

Sistemul acustic reprezintă una dintre cele mai importante modificări. Plafonul volumetric și panourile fonoabsorbante corectează reverberațiile și permit obținerea unui sunet clar, esențial pentru concerte. De asemenea, sistemul de iluminat a fost înlocuit pentru a oferi o vizibilitate optimă și un efect vizual adecvat pentru interpreți artiști și public.

Confortul spectatorilor a fost îmbunătățit prin instalarea unor scaune noi, din materiale adaptate pentru sălile de spectacole. Sistemul de tratare a aerului asigură un climat interior optim prin reglarea permanentă a temperaturii și umidității, cu ajutorul senzorilor încorporați.

Un proiect realizat cu sprijinul comunității

Proiectul a fost realizat cu sprijinul donatorilor și partenerilor locali care au contribuit cu resurse financiare, materiale, expertiză sau suport tehnic. Printre partenerii implicați în mod decisiv în acest proiect se numără ASSIST Software, Rotary Club Suceava-Bucovina, Clinica Oftalmologică Novaoptic, EGGER România, SERCOM Electric, designerul Cezar Ciornei (Design Avenue), Ing. Peter Eickholt și pictorul Virgiliu Parghel. În cadrul evenimentului, Andrei Cioban, președintele Fundației Umanitare ASSIST, a subliniat importanța colaborărilor locale în dezvoltarea unor inițiative cu impact pe termen lung în educație și cultură.

Conducerea colegiului a evidențiat faptul că noul auditorium creează un cadru adecvat pentru desfășurarea evenimentelor cultural-artistice în condiții comparabile cu cele din instituțiile de specialitate din Europa. Spațiul modernizat permite organizarea de recitaluri, proiecte educaționale și reprezentații pentru publicul larg, ceea ce întărește poziția Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” în peisajul cultural al județului Suceava.

Auditorium inaugurat cu un Concert Caritabil de Crăciun

Deschiderea oficială a avut loc în cadrul Concertului Caritabil de Crăciun 2025, eveniment organizat anual de Fundația Umanitară ASSIST. Noua sală a găzduit reprezentanți ai mediului cultural și academic, parteneri ai Fundației Umanitare ASSIST, ONG-uri, mass-media, elevi și membri ai comunității locale.

Programul artistic a fost susținut de elevii și profesorii Colegiului de Arte „Ciprian Porumbescu”, care au urcat pe scenă cu momente instrumentale, corale și momente solistice. Noul sistem de iluminat, acustica optimizată și infrastructura tehnică modernă au completat această experiență culturală inedită. Pentru elevi, evenimentul a fost primul prilej de a utiliza sala în noua sa formă, publicul fiind martorul acestui moment.

Cătălina Micliuc, vicepreședinte al Fundației Umanitare ASSIST a declarat în timpul evenimentului: “Astăzi, proiectul este finalizat. Iar faptul că ne aflăm chiar în spațiul pe care l-am modernizat împreună este cea mai puternică dovadă că donațiile devin rezultate reale.“

Concertul a oferit publicului oportunitatea de a susține direct o cauză socială cu impact real în comunitate. Donațiile strânse vor sprijini organizarea unei tabere Respiro pentru mamele și copiii cu nevoi speciale din cadrul Fundației FARA. Această tabără le oferă mamelor câteva zile de odihnă și reconectare, iar copiii beneficiază de activități adaptate nevoilor lor, supravegheați permanent de terapeuți și voluntari.

Tabăra va găzdui 30 de persoane: 10 mame, 10 copii, 5 terapeuți și 5 voluntari, asigurând un program dinamic pentru fiecare participant. Clinica Oftalmologică Novaoptic și Rockna au răspuns pozitiv apelului de strângere de fonduri, alăturându-se ca sponsori în această inițiativă. Donațiile se pot face în continuare pe https://fundatia-assist.ro/doneaza.

Un nou reper pentru infrastructura culturală a Sucevei

Redeschiderea ușilor auditoriumului „Ion Carp Fluerici” reprezintă o etapă importantă pentru infrastructura culturală a Sucevei. Proiectul demonstrează că investițiile în educație și cultură pot genera rezultate cu utilitate reală pe termen lung. Noul spațiu oferă un cadru adecvat pentru activitățile elevilor și profesorilor Colegiului de Artă și încurajează performanțele culturale ale comunității locale.

Fundația Umanitară ASSIST își continuă acțiunile de sprijin în educație, cultură și sănătate și sprijin umanitar. De la înființarea sa din 2022 și până în prezent, a adunat un portofoliu numeros de proiecte caritabile finalizate cu succes, dintre care reamintim dotarea secției de pediatrie de la Spitalul Județean Suceava, dotarea ISU Suceava cu manechine de instruire în acordarea primului ajutor și dotarea mai multor școli și instituții din județ cu echipamente de robotică.