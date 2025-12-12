Jandarmii suceveni și Garda Națională a Ucrainei au pus la punct planuri comune de ordine publică la frontieră



În perioada 9–11 decembrie, Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava a găzduit un atelier de lucru comun cu Unitatea 1241 a Gărzii Naționale a Ucrainei din Ivano-Frankivsk, în cadrul proiectului european „Synergy Secure”.

La eveniment au participat 25 de specialiști din România și Ucraina, care au analizat scenarii reale și au elaborat un plan comun de acțiune pentru siguranța publică în zona de frontieră, gestionarea adunărilor publice, dar și prevenirea și răspunsul la situații cu risc ridicat

Pe durata atelierului au fost analizate scenarii reale, au fost prezentate bune practici și s-a elaborat un plan comun de acțiune, care include proceduri armonizate și măsuri preventive pentru gestionarea situațiilor cu risc ridicat și a adunărilor publice, precizează IJJ Suceava.

Proiectul „Synergy Secure”, finanțat din fonduri europene, are un buget de 104.964 euro și se derulează între martie 2025 și martie 2026.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava își reafirmă angajamentul de a dezvolta parteneriate care contribuie la creșterea nivelului de siguranță în regiune și la consolidarea cooperării internaționale.