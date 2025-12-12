Bărbat din Vatra Moldoviței cu brățară electronică și ordin de protecție după ce și-a agresat soția în fața copiilor


Polițiștii Secției 14 Rurală Vama au intervenit în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 01:20, la un apel 112 care semnala scandal în familie la o locuință din comuna Vatra Moldoviței.

La sosirea echipajului s-a confirmat că un bărbat, aflat sub influența alcoolului, a provocat scandal la domiciliu în prezența celor trei fiice minore.

După ce copiii au adormit, agresiunea a continuat: bărbatul a tras-o de păr pe soție.

Polițiștii au emis pe loc ordin de protecție provizoriu pe 5 zile și au dispus măsura monitorizării electronice (brățară electronică) pentru agresor.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru violență în familie, iar cercetările sunt continuate de Postul de Poliție Vatra Moldoviței.


