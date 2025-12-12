De ce ai migrene mai des iarna? Când trebuie să vii la cabinete de neurologie Bleu Medical Suceava?



Află aici motivele pentru care durerile de cap și migrenele apar mai des iarna, dar și când oamenii din Suceava aleg echipa Bleu Medical pentru servicii de neurologie – și de ce.

Orice lumină artificială crește riscul de migrene sau dureri de cap, iar în timpul iernii, avem de-a face cu mai multă lumină albastră. Ecranele, neoanele și monitoarele suprasolicită creierul, forțându-l să proceseze agresiv lumina rece. Stimulul luminos poate declanșa migrene, pulsații și fotofobie. Discutăm aici despre reacția rețelelor cerebrale la un mediu vizual intens, prezent în sezonul rece mai mult ca oricând – și motive pentru care ai opta pentru o vizită la cabinete neurologie Suceava Bleu Medical.

Ce declanșează migrenele iarna?

Lumina rece care stimulează excesiv zonele sensibile ale creierului.

Schimbările bruște de temperatură.

Aerul uscat din încăperi încălzite.

Timp îndelungat petrecut în fața ecranelor.

Zilele scurte și orele lungi petrecute în interior forțează creierul să lucreze sub un tip de lumină diferit de cel natural. Iarna, oamenii petrec o mare parte din zi sub surse artificiale. Pe măsură ce corpul se adaptează sezonului rece, apar și alte elemente incomode orecum oboseală, lipsă de expunere la lumină naturală, perturbări ale rutinei de somn. Toate cresc vulnerabilitatea la migrene.

Echipa Bleu Medical din Suceava oferă tuturor câteva sfaturi utile pentru a preveni migrenele cauzate de luminile puternice pe timp de iarnă:

Redu luminozitatea ecranelor.

Ia pauze regulate la fiecare 45-60 de minute.

Alege becuri cu lumină caldă în spațiile unde lucrezi.

Menține un program constant de somn.

Stai câteva minute afară în lumină naturală, chiar și într-o zi înnorată.

Hidratează-te suficient, pentru că aerul uscat amplifică durerile de cap.

Evită contrastele puternice dintre întuneric și ecranul intens luminat.

Nu lucra ore în șir fără pauze pentru ochi.

Menține o temperatură moderată în încăperi, fără treceri bruște de la frig la cald.

Cum reacționează creierul la lumina artificială?

Creierul filtrează lumina și decide ce face cu informația vizuală constant. Iarna, filtrele lucrează sub presiune din cauza luminii cu intensitate mare, ton rece și contrast puternic. Atunci când ai în față un monitor timp îndelungat, apar reacții pe care le simți rapid:

Presiune în zona frunții.

Sensibilitate la lumină.

Pulsații în tâmple.

Senzația că privirea se încețoșează.

Lipsa luminii naturale obligă ochii și creierul să compenseze. Pentru unele persoane, această compensare se transformă în migrenă repetată.

Care sunt semnele că ai nevoie de un consult neurologic?

Durere apărută brusc, puternică.

Migrene repetate, care durează mai multe zile.

Disconfort vizual puternic în lumină artificială.

Vedere încețoșată sau dificultăți de concentrare.

Slăbiciune, amețeală sau senzația de dezechilibru.

Când acestea repetă, un consult la neurolog devine justificat. În Suceava, multe persoane aleg Bleu Medical deoarece pun un accent aparte pe serviciile medicale de neurologie, psihiatrie, cât și de psihologie.

De ce aleg oamenii Bleu Medical Suceava?

Servicii integrate într-un singur loc, ușor de parcurs.

Peste 20 de specialități, utile pentru o investigație completă.

Îngrijire personalizată cu empatie și costuri accesibile.

Programări rapide și program extins, adaptat oamenilor ocupați.

Investiții constante în echipă, aparatură și confort.

Singurii din județul Suceava cu tehnologia iSyncWave pentru brain mapping.

Întrebări frecvente – FAQ:

Întrebare 1: De ce apar migrenele mai des iarna?

Răspuns 1: Iarna crește expunerea la lumină artificială și scade timpul petrecut în lumină naturală, ceea ce suprasolicită creierul și declanșează migrene mai frecvente.

Întrebare 2: Ce semne indică necesitatea unui consult neurologic?

Răspuns 2: Durerea bruscă, migrenele repetate, sensibilitatea accentuată la lumină și episoadele de amețeală sunt motive clare pentru evaluare.

Întrebare 3: Când devine necesară monitorizarea simptomelor?

Răspuns 3: Atunci când durerile apar des, durează mult sau afectează viața de zi cu zi.

Mini-rezumat

Iarna crește expunerea la lumină artificială, iar creierul reacționează intens la acest tip de stimul, ceea ce duce la migrene mai frecvente. Semnele persistente cer evaluare, iar clinica Bleu Medical oferă positibilitatea de a face o investigație completă prin care să obții răspunsuri clare.

