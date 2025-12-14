Tinerii suceveni din Asociația Îngeri pentru Suflete au reușit să bucure aproape 800 de copii prin campania de Crăciun „Fii bun, fii magic!”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Tinerii suceveni din cadrul Asociației Îngeri pentru Suflete a încheiat cu succes ediția din acest an a campaniei anuale de Crăciun „Fii bun, fii magic!”, reușind să aducă bucurie unui număr record de 788 de copii din medii defavorizate. Față de anul trecut, când au fost bucurați 450 de copii, asociația aproape a dublat impactul inițiativei datorită unei mobilizări extraordinare a comunității.

Voluntarii organizației au transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință: „Iată că am terminat și anul acesta încă o campanie dragă sufletului nostru, iar pentru asta vă mulțumim vouă, celor care an de an alegeți să vă alăturați nouă, să facem bine împreună! Anul acesta am văzut o mobilizare extraordinară, așa cum nu ne-am așteptat niciunul dintre noi, drept pentru care ne înclinăm în fața voastră, a tuturor! Avem sufletul plin de recunoștință și mulțumire pentru faptul că am reușit să bucurăm 788 de suflete, ceea ce este un mare lucru!”

Campania, lansată la începutul lunii decembrie sub deviza „Fii bun, fii magic!”, a invitat oamenii cu suflet mare să „adopte” scrisori scrise de copii cu dorințe modeste, transformându-le în cadouri care au adus magie în Sărbătorile lor. „Magia începe cu tine și cu dorința ta de a dărui”, au amintit voluntarii, subliniind că fiecare gest contează și că „e simplu să faci o faptă bună, iar impactul este uriaș”.

Datorită solidarității donatorilor și voluntarilor, scrisorile au găsit „îngeri buni” dispuși să ofere un Crăciun mai luminos celor mici. Rezultatul excepțional din acest an demonstrează, încă o dată, puterea comunității de a transforma bunătatea în povești reale de speranță.

„Sincere mulțumiri!”, au concluzionat voluntarii, mulțumind tuturor celor care au făcut posibilă această ediție memorabilă a campaniei „Îngeri pentru Suflete”.