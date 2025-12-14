„Sănătate prin mișcare”: Competiție de fotbal pentru băieți și fete la Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” din Dolhasca



Sub deviza „Sportul dă zile vieții și viață zilelor!”, Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” din Dolhasca a organizat duminică, 14 decembrie 2025, activitatea sportivă „Sănătate prin mișcare”, dedicată promovării fotbalului atât la fete, cât și la băieți. Evenimentul, desfășurat în Sala de Sport a liceului începând cu ora 13:00, a avut ca obiectiv principal încurajarea mișcării pentru o sănătate bună și consolidarea relațiilor de prietenie și fair-play printre copii și adolescenți.

Activitatea s-a bucurat de participarea elevilor din mai multe unități școlare, într-un cadru organizat, sigur și adaptat vârstei și nivelului de pregătire al participanților. Obiectivele specifice au inclus promovarea sportului în interesul elevilor, respectarea drepturilor copilului la educație și dezvoltare emoțională, mentală și socio-profesională, conform Cartei ONU, implicarea în activități sportive recreative și de performanță, precum și dezvoltarea sănătății fizice și mentale prin mișcare.

Sala de Sport a oferit condiții optime: spațiu adecvat pentru jocuri, tribune pentru spectatori, vestiare funcționale și un ambient care a stimulat spiritul de echipă. Programul a fost structurat cu un orar clar, alternând probe sportive, pauze de refacere și momente de socializare.

Proiectul a pus accent pe educația pentru un stil de viață sănătos, încurajând activitatea fizică regulată ca alternativă la sedentarism, cooperarea și respectul reciproc. Prin joc, participanții și-au dezvoltat abilitățile motrice și au înțeles importanța sportului.

Evenimentul a fost organizat de Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, sub coordonarea directorului prof. Adrian Ungureanu, a profesorilor Alin Rotaru și a consilierului școlar prof. dr. sociolog Ionel Vovciuc, în parteneriat cu Școala Gimnazială Budeni (director prof. Ileana Stupcanu, coordonatori Mihai Malai și Leonard Harhătă) și Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc (director col. Lucian Cătălin Cojocaru, coordonator cpt. Paul Patrolea).

Un accent deosebit a fost pus pe promovarea fotbalului feminin în sportul școlar, mai ales la nivel liceal, unde este încă insuficient reprezentat.

Activitatea „Sănătate prin mișcare” se înscrie în seria acțiunilor educative ale liceului demonstrând că sportul este esențial pentru o viață echilibrată și sănătoasă.