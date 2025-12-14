Peste 1.400 de elevi au colindat la ediția a XIII-a „Colind de Crăciun” la Centrul „Arta” Suceava. Marele Premiu a fost câștigat de Școala Gimnazială Reuseni – Udești



Sâmbătă, 13 decembrie, Centrul Multifuncțional „Arta” din Ițcani a găzduit cea de-a XIII-a ediție a Concursului județean „Colind de Crăciun”, organizat de Asociația „Euroactiv” Suceava, Asociația „Dascăl și Artist”, Asociația „Alecs Group”, Asociația „Plai Străbun”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, DGASPC Suceava, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”, Primăria Suceava și Centrul „Arta”.

Evenimentul a reunit un număr record de 1.428 de elevi din 76 de unități școlare și centre de asistență socială din tot județul, care au interpretat 67 de colinde.

Deschiderea a fost asigurată de tânărul interpret Gabriel Treteag (Școala Gimnazială nr. 1 Suceava) și Ansamblul căiuților de la Școala „Mihai Halunga” Hânțești.

Au luat cuvântul subprefectul Bogdan George Păstrăv și inspectorul general adjunct Petru Crăciun, care au felicitat participanții pentru păstrarea tradițiilor bucovinene.

Juriul, prezidat de prof. Loredana-Mihaela Ceică, a acordat premii la secțiunile primar, gimnaziu și liceu, precum și două premii speciale și un mare premiu câștigat de Școala Gimnazială Reuseni – Udești.

Organizatorii mulțumesc sponsorilor (Natural Rodimixt, XEY SRL, Alka Trading, Kalman Distribuție, Best Food, Rocast Nord, Grupul Orizont, Consuc SA, Ursa Mare, Alin for You, General Construct, KSV Carlas Com, Tipografia Mușatinii, Fetcom, Adria Suceava) și partenerilor instituționali pentru sprijinul care a făcut posibilă această ediție de excepție.

Clasamentul final al acestei ediții a fost:

Secțiunea Primar: Locul I: Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Cîrlibaba, Grupul vocal instrumental Unison al Școlii Gimnaziale nr.4 din Vatra Dornei, Grupul Curcubeul al Școlii Vășcăuți al Școlii Baineț din Mușenița, Școala ”Petru Comărnescu” din Gura Humorului, Școala Gimnazială Botoșana, Grupul vocal ”Micii răzeși” de la Clubul Copiilor Fălticeni, Școala ”Academician Haralambie Mihăescu” din Udești, Școala Gimnazială Măriței, Com. Dărmănești, Școala Gimnazială ”Aurelian Stanciu” Salcea, Școala Gimnazială Bosanci, Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu, Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, Școala Gimnazială nr.8 Suceava;

Locul II: Liceul Special din Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială ”Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, Școala Gimnazială ”Henryk Sienkiewicz” din Solonețu Nou din Pârteștii de Sus.

Secțiunea Gimnaziu:

Locul I: Școala Gimnazială nr.1 Suceava, Grupul Vocal ”Pianissimo” de la Școala Gimnazială Neagra Șarului din Șaru Dornei, Liceul Tehnologic Nicolai Nanu Brosteni, Școala Poiana Stampei – Grupul vocal „Flori de merișor”, Liceul Special Câmpulung Moldovenesc, Școala ”Iorgu G. Toma” Vama, Școala ”Dr. Simion Metzia Hîj” Volovăț, Școala ”Mihai Eminescu” Rădăuți, Clubul Copiilor Rădăuți, Huțuleac Alexia Ioana de la Școala Gimnazială Călinești Cuparencu Șerbăuți, Școala Gimnazială „Simion Florea Marian” Ilișești, „Fiicele Vereștiului” de la Școala Gimnazială Verești, Grupul ”Plai Hânțeștean” de la Școala Hănțești, Ștefania Sorea de la Școala Nr. 4 Suceava, Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Grănicești, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava, Școala Gimnazială Romanești.

Locul II: Școala ”Vasile Tomegea” Boroaia, Școala Gimnazială Crucea, Școala gimnazială nr.3 Vicovu de Sus, Scoala Gimnaziala Rîșca, Școala Gimnazială ”Orest Renei” Burla, Școala ”Nicolae Labiș” Mălini, Școala Gimnazială Zamostea, Școala Bălăceana;

Locul III: Scoala Gimnaziala Kristyna Bochenek din Poiana Micului din Mănăstirea Humorului, Școala Gimnazială Drăgoiești.

Locul I: Corul Bsound al CN Dragoș Vodă, Câmpulung Moldovenesc, Colegiul ”Andronic Motrescu” Rădăuți, CTF Universul Copiilor Rădăuți, Petru – Casa de tip Familial ”Domino” Fălticeni;

Locul II: Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung;

Locul III: Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava.

Juriul a acordat și 2 premii speciale: Școala ”Dimitrie Onciul” Straja

Iar marele premiu a fost acordat către: Școala Gimnazială Reuseni – Udești.